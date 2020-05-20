Российские регионы начинают постепенно снимать ограничения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, ситуация с коронавирусом стабилизируется, особенно в Москве.

Мишустин сообщил, что 14 из 17 регионов уже начали снимать карантинные ограничения, введенные в рамках профилактики и противодействия распространению коронавирусной инфекции (COVID-19).

Глава правительства также отметил, что России удалось избежать негативных сценариев по коронавирусу.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о готовности 17 регионов к смягчению ограничительных мер, о чем свидетельствует коэффициент распространения коронавируса.