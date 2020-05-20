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12:42   20 Мая 2020
Общество

Мишустин: ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется

Мишустин: ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется

Российские регионы начинают постепенно снимать ограничения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, ситуация с коронавирусом стабилизируется, особенно в Москве.

Мишустин сообщил, что 14 из 17 регионов уже начали снимать карантинные ограничения, введенные в рамках профилактики и противодействия распространению коронавирусной инфекции (COVID-19).

Глава правительства также отметил, что России удалось избежать негативных сценариев по коронавирусу.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о готовности 17 регионов к смягчению ограничительных мер, о чем свидетельствует коэффициент распространения коронавируса.

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Автор: Борис Нестеров
#мишустин #регионы рф #коронавирус

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