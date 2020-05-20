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12:41   20 Мая 2020
Экономика

ФНС: самозанятым вернут налоги за 2019 год автоматически

ФНС: самозанятым вернут налоги за 2019 год автоматически

Самозанятым россиянам не придется обращаться в налоговую для возврата налогов за 2019 году, так-как деньги будут перечислены автоматически на банковскую карту. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.

Он уточнил, что средства будут переведены в виде субсидии, равной сумме уплаченных налогов за прошлый год, передает РИА Новости.

Егоров также рекомендовал самозанятым гражданам привязать свои банковские карты к приложению "Мой налог".

Налог для самозанятых был введен в 2019 году в качестве эксперимента в Москве и четырех регионах РФ. С 2020 года он заработал в еще 23 субъектах страны. Согласно правилам, работающие с гражданами самозанятые россияне должны платить 4% с полученного дохода, а те, кто работает с юрлицами,  6%.

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Автор: Илья Романович
#налоги #фнс #самозанятые

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