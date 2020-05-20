Новый порт в Индиге станет полноценным выходом на Севморпуть

Поселок Индига в Ненецком Автономном округе является последней точкой, где можно построить незамерзающий порт, так как его своим краешком согревает теплое течение Гольфстрим, кроме того, он имеет такое преимущество, как глубоководность.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цибульский, отметив, что незамерзающий, глубоководный порт, который планируется построить в Индиге, сможет принимать грузы из Китая, Киргизии и Казахстана.

Проблемой Индиги, добавил глава региона, является то, что там нет железной дороги, а также там всегда не хватало людей. Изначально, по словам Цибульского, планировалось, что до поселка Индига будет построена магистраль от Сосногорска в республике Коми, однако сейчас разработан более перспективный проект – железная дорога к будущему порту НАО будет проведена от станции Карпогоры в Архангельской области. Чиновник отметил, что реализация нового проекта не составит труда с технологической точки зрения, так как рельеф местности там не сложный, а протяженность железнодорожного полотна составит примерно 500 километров, то есть меньше, чем, если бы дорога строилась от Сосногорска.

«Реализация этого проекта откроет хорошие экономические перспективы. Глубоководный порт в Индиге возьмет на себя часть грузов, которые сегодня уходят в Петербург. Архангельский порт не может принимать крупные суда из-за небольших глубин. А Индига, где с этим нет проблем, даст полноценный выход на Северный морской путь», — подчеркнул врио губернатора.

Также он добавил, что в перспективе новый порт в НАО получит дополнительную грузовую нагрузку от азиатских стран. Например, Киргизия собирается строить железную дорогу, чтобы перевозить грузы из Китая – она сможет доставлять их в Индигу. Кроме того, Казахстан ежегодно доставляет в Прибалтику около 30-40 миллионов тонн угля, которые тоже может переправлять через новый порт.

«Мы можем создать транспортный коридор Азия — Северный морской путь. Совмещение двух проектов — строительства порта в Индиге и железнодорожной магистрали Белкомур даст необходимую экономическую базу, которой им недоставало по отдельности», — добавил Цибульский.

По его словам, оба эти проекта с их экономическими «дырками» не могли решить свои проблемы из-за межрегиональной конкуренции, так как пытались найти автономные варианты, используя при этом одну и ту же грузовую базу.

Строительством глубоководного порта в Индиге, добавил врио губернатора Приморья в заключение, займется пул инвесторов, по расчетам которых, проект на пике своей реализации сможет обслуживать ежегодно до 200 миллионов тонн грузов.