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12:29   20 Мая 2020
Общество

Число вылечившихся от COVID-19 пациентов впервые превысило количество новых случаев

Число вылечившихся от COVID-19 пациентов впервые превысило количество новых случаев

Лечение от коронавируса в РФ за прошедшие сутки начали 8764 человека, при этом российские врачи сегодня выписали 9262 вылечившихся от нового типа пневмонии пациента, сообщили в московском оперштабе.

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в России стабилизировалась, заявила 20 мая официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович. По ее словам, положительную динамику в стране можно наблюдать благодаря своевременным мерам властей по нераспространению коронавирусной инфекции.  

Московские врачи также отметили положительные тенденции в течении коронавируса в столице. Всего 2699 новых случаев COVID-19 подтвердили специалисты за прошедшие сутки, при этом почти 5,5 тыс. москвичей завершили лечение от нового типа пневмонии в этот же день. Отслеживать актуальную информацию о течении коронавирусной инфекции в РФ можно на сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #коронавирус

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