Пиар для новичков. Как в короткий срок научиться всему необходимому
Журнал «Пресс-служба» представил новый онлайн-курс «PR-прорыв», который стартует 9 июня. Обучение ориентировано на специалистов пиара и связей с общественностью с опытом работы от нуля до трех лет.
Главред «Пресс-службы», автор и ведущий курса Тимур Асланов за пять онлайн-уроков поможет:
- получить максимум необходимых знаний за короткий срок;
- структурировать раннее полученные знания, актуализировать их и заполнить пробелы;
- преодолеть профессиональное выгорание и застой;
- добиться максимальных результатов в работе пиар-специалиста.
На интенсивном базовом курсе Асланов даст самые важные инструменты сферы пиара, подкрепит их примерами и рекомендациями к применению, расскажет о техниках и навыках PR-специалиста. Обучающихся ждут интересные лекции, конкретные примеры, множество кейсов, домашние задания, их разбор, живое общение.
Программа онлайн-курса и запись на него доступны по ссылке и телефону +7 (495) 540-52-76.
ИА «Политика сегодня» выступает информационным партнером мероприятия.