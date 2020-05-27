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Пиар для новичков. Как в короткий срок научиться всему необходимому

Пиар для новичков. Как в короткий срок научиться всему необходимому

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Пиар для новичков. Как в короткий срок научиться всему необходимому

Пиар для новичков. Как в короткий срок научиться всему необходимому

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13:37   27 Мая 2020
Общество

Пиар для новичков. Как в короткий срок научиться всему необходимому

Пиар для новичков. Как в короткий срок научиться всему необходимому

Журнал «Пресс-служба» представил новый онлайн-курс «PR-прорыв», который стартует 9 июня. Обучение ориентировано на специалистов пиара и связей с общественностью с опытом работы от нуля до трех лет.

Главред «Пресс-службы», автор и ведущий курса Тимур Асланов за пять онлайн-уроков поможет:

  • получить максимум необходимых знаний за короткий срок; 
  • структурировать раннее полученные знания, актуализировать их и заполнить пробелы;
  • преодолеть профессиональное выгорание и застой;
  • добиться максимальных результатов в работе пиар-специалиста.

Пиар для новичков. Как в короткий срок научиться всему необходимому

На интенсивном базовом курсе Асланов даст самые важные инструменты сферы пиара, подкрепит их примерами и рекомендациями к применению, расскажет о техниках и навыках PR-специалиста. Обучающихся ждут интересные лекции, конкретные примеры, множество кейсов, домашние задания, их разбор, живое общение.

Программа онлайн-курса и запись на него доступны по ссылке и телефону +7 (495) 540-52-76.

ИА «Политика сегодня» выступает информационным партнером мероприятия.

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Автор: Олег Королев
#курс #пиар #пресс-служба #молодые специалисты

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