Пиар для новичков. Как в короткий срок научиться всему необходимому

Журнал «Пресс-служба» представил новый онлайн-курс «PR-прорыв», который стартует 9 июня. Обучение ориентировано на специалистов пиара и связей с общественностью с опытом работы от нуля до трех лет.

Главред «Пресс-службы», автор и ведущий курса Тимур Асланов за пять онлайн-уроков поможет:

получить максимум необходимых знаний за короткий срок;

структурировать раннее полученные знания, актуализировать их и заполнить пробелы;

преодолеть профессиональное выгорание и застой;

добиться максимальных результатов в работе пиар-специалиста.

На интенсивном базовом курсе Асланов даст самые важные инструменты сферы пиара, подкрепит их примерами и рекомендациями к применению, расскажет о техниках и навыках PR-специалиста. Обучающихся ждут интересные лекции, конкретные примеры, множество кейсов, домашние задания, их разбор, живое общение.

Программа онлайн-курса и запись на него доступны по ссылке и телефону +7 (495) 540-52-76.

ИА «Политика сегодня» выступает информационным партнером мероприятия.