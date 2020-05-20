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Блогер Навальный оплатил дочери дорогостоящую учебу за границей

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12:11   20 Мая 2020
Политика

Блогер Навальный оплатил дочери дорогостоящую учебу за границей

Блогер Навальный оплатил дочери дорогостоящую учебу за границей

Обучение дочери Алексея Навального Дарьи в Стэнфордском университете США обходится блогеру в 1,9 миллиона рублей, сообщает Тelegram-канал "Фонд бабла с коррупцией".

Как выяснили авторы канала, в университете Дарье компенсируют лишь стоимость семестров. А за проживание и остальные траты приходится платить членам семьи. Согласно представленной Дарьей Навальной отчетности для университета, суммарный годовой доход ее родителей находится в промежутке от 60 до 120 тыс. долларов.

По данным университета, студенты платят за проживание порядка 36 тыс. долларов в год, за все время обучения сумма составляет около 144 тысяч. Из-за ситуации с коронавирусом дочь блогера вынуждена была покинуть кампус, поэтому расходы на ее проживание составили 28 тыс. долларов или 1,9 миллиона рублей. За проживание в оставшийся период обучения Навальный должен будет заплатить еще более 8 млн рублей.

Ранее экс-сотрудница Навального 19-летняя Алена Нарвская опровергла слова блогера о "бесплатном" обучении его дочери в университете Стенфорда. По словам девушки, поступить в вуз не так просто, как рассказывает Навальный, пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).

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Автор: Борис Нестеров
#навальный #фбк #стенфорд

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