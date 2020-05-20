СМИ: Грудинин спрятал часть акций «Совхоза им. Ленина» в подконтрольных фирмах

Павел Грудинин пытается уйти от долговых обязательств перед акционерами ЗАО «Совхоз им. Ленина». Долг за незаконное отчуждение и продажу земель составляет больше одного миллиарда рублей, и суд может взыскать эту сумму через принадлежащие коммерсанту акции. Вероятно в связи с этим Грудинин спрятал свою долю в двух фиктивных организациях. Эксперты утверждают, что финансовая схема, которую он провернул при поддержке иных руководящих работников предприятия, была совершена в ущерб совхозу. Об этом накануне сообщило агентство Nation News.

Так как 27 мая арбитражный суд может принять решение о взыскании долга в счет акций, Павел Грудинин упредил угрозу, «спрятав» свою долю в фиктивные компании. Эти компании создал сам Грудинин, он же в них генеральный директор, он же — основной держатель акций. Компании созданы в июне 2019 года. Речь идет об организациях ООО «Альфа» (ИНН: 7724481284) и ООО «Центр-Инвест» (ИНН: 9729286227). Уставный капитал у каждой компании равен 1,9 миллиарда рублей. Доли в них распределены между Грудининым и его ближайшими соратниками.

Например, исполнительный директор ЗАО «Совхоз им. Ленина» Александр Федоров имеет долю 26%, финансовые консультанты Совхоза Екатерина Свиридовская и Людмила Ефимова имеют 21% и 19% соответственно. Небольшая доля — 4% — выписана сотруднику планово-экономического отдела в совхозе Владимиру Свиридовскому. Все вышеперечисленные продали свои пакеты акций ЗАО «Совхоз им. Ленина» фиктивным компаниям «Альфа» и «Центр-Инвест». Чтобы эти компании смогли купить акции у совхоза, необходимы были деньги. Для этих целей Грудинин перечислил своим доверенным лицам деньги за их акции под видом премий из бюджета ЗАО «Совхоз им. Ленина».

«Очевидно, что имела место продажа акций. Во-первых, зачем акционерам отдавать свои акции бесплатно? Во-вторых, за что были выплачены такие баснословные премии именно тем акционерам, которые передали свои акции? Для Грудинина может быть и был смысл отдать свои акции в созданную им компанию, чтобы спрятать акции и выглядеть "чистым", но другим акционерам отдавать свои акции бесплатно нет никакого резона. При этом премии от совхоза получили именно те, кто передал свои акции. Поэтому и нет никакого сомнения в том, что акции были проданы», — констатирует юрист Виталий Митькин.

Это означает, что все вышеперечисленные акционеры ЗАО «Совхоз имени Ленина» — Грудинин и его соратники — действовали за счет других акционеров в ущерб предприятию.

Также уже известно, что Свиридовские и Ефимова уже продали ООО «Альфа» и ООО «Центр-Инвест» свои акции ЗАО «Совхоз им. Ленина», а вот на движение акций Федорова и Грудинина наложен судебный запрет.

После проведения этой сделки «Альфа» и «Центр-Инвест» стали владеть 21% акций совхоза (по 10,5% соответственно). Примечателен тот факт, что Павел Грудинин является генеральным директором обоих ООО, а соответственно принимает решения от имени этих компаний — получается в сумме он руководит более 43% ЗАО «Совхоз им. Ленина» через схему с созданием таких компаний.

Юридически выплата многомиллионных премий соратникам-акционерам Павла Грудинина за перенос их акций Совхоза в ООО «Альфа» и ООО «Центр-Инвест» является скрытой сделкой.

Вместо того, чтобы исполнить решение суда и погасить долги перед совхозом, Грудинин втягивает предприятие в новый финансовый скандал — продает акции совхоза созданным им же и его друзьями компаниям, а деньги за проданные акции перечисляет от имени совхоза под видом крупных премий. По сути, Павел Грудинин продал акции за счет самого предприятия. Учитываются ли при этом финансовые интересы работников совхоза? Ранее директор уже сделал несколько заявлений о возможной невыплате денег сотрудникам за все время режима самоизоляции.

Павел Грудинин предпринимает не первую попытку избавиться от крупной задолженности перед акционерами совхоза. В предыдущей финансовой схеме коммерсант составил векселя номиналом более одного миллиарда рублей, а затем якобы «продал» их своему же предприятию. При этом остается открытым вопрос легитимности директорства Грудинина в совхозе, так как он назначен на эту должность в результате незаконного собрания акционеров, которое сам провел 19 марта вопреки решению суда и в обход предупреждений аудиторской фирмы.