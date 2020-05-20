Голикова сообщила о 1,7 млн безработных в России на текущий момент

Число безработных в РФ составляет 1,7 млн человек, заявила заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

Ранее, по данным на 12 мая, Голикова сообщила о более 1,6 млн человек, которые обратились за помощью в поиске работы или за пособием. Об этом информирует RT.