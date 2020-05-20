Голикова сообщила о 1,7 млн безработных в России на текущий момент
Число безработных в РФ составляет 1,7 млн человек, заявила заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.
Ранее, по данным на 12 мая, Голикова сообщила о более 1,6 млн человек, которые обратились за помощью в поиске работы или за пособием. Об этом информирует RT.
«Сегодня на ту дату, о которой мы говорим, дату перехода на «другой этап», количество зарегистрированных безработных в России выросло с 725,8 тыс. человек до 1,434 млн человек, практически удвоилось, возросло на 97,6%», — обозначила она.