Голикова заявила, что решение по проведению ЕГЭ в РФ примут в ближайшее время

Решение о дате проведения ЕГЭ в России примут в ближайшее время. Об этом на правительственном чате в Совете Федерации заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Решение по ЕГЭ будет принято в ближайшее время", — сказала Голикова. Она напомнила, что ГИА для учеников девятых классов в этом году отменена.

Уже более 70 регионов РФ из 85 подтвердили, что готовы оснастить пункты сдачи Единого государственного экзамена средствами для профилактики коронавируса и предоставить их ученикам и проверяющим.