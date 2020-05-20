Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
СМИ: Грудинин спрятал часть акций «Совхоза им. Ленина» в подконтрольных фирмах

СМИ: Грудинин спрятал часть акций «Совхоза им. Ленина» в подконтрольных фирмах

 Число вылечившихся от COVID-19 пациентов впервые превысило количество новых случаев

Число вылечившихся от COVID-19 пациентов впервые превысило количество новых случаев
Блогер Навальный оплатил дочери дорогостоящую учебу за границей

Блогер Навальный оплатил дочери дорогостоящую учебу за границей

 Зеленский прокомментировал запись телефонных переговоров Порошенко с Байденом

Зеленский прокомментировал запись телефонных переговоров Порошенко с Байденом
Немецкий политолог рассказал о распространении русофобии в Европе

Немецкий политолог рассказал о распространении русофобии в Европе

 Deutschlandfunk: Евросоюзу придется бороться за выживание

Deutschlandfunk: Евросоюзу придется бороться за выживание
СМИ: Грудинин спрятал часть акций «Совхоза им. Ленина» в подконтрольных фирмах

СМИ: Грудинин спрятал часть акций «Совхоза им. Ленина» в подконтрольных фирмах

 Число вылечившихся от COVID-19 пациентов впервые превысило количество новых случаев

Число вылечившихся от COVID-19 пациентов впервые превысило количество новых случаев
Блогер Навальный оплатил дочери дорогостоящую учебу за границей

Блогер Навальный оплатил дочери дорогостоящую учебу за границей

 Зеленский прокомментировал запись телефонных переговоров Порошенко с Байденом

Зеленский прокомментировал запись телефонных переговоров Порошенко с Байденом
Немецкий политолог рассказал о распространении русофобии в Европе

Немецкий политолог рассказал о распространении русофобии в Европе

 Deutschlandfunk: Евросоюзу придется бороться за выживание

Deutschlandfunk: Евросоюзу придется бороться за выживание
11:55   20 Мая 2020
Общество

Голикова заявила, что решение по проведению ЕГЭ в РФ примут в ближайшее время

Голикова заявила, что решение по проведению ЕГЭ в РФ примут в ближайшее время

Решение о дате проведения ЕГЭ в России примут в ближайшее время. Об этом на правительственном чате в Совете Федерации заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Решение по ЕГЭ будет принято в ближайшее время", — сказала Голикова. Она напомнила, что ГИА для учеников девятых классов в этом году отменена. 

Уже более 70 регионов РФ из 85 подтвердили, что готовы оснастить пункты сдачи Единого государственного экзамена средствами для профилактики коронавируса и предоставить их ученикам и проверяющим. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#рф #егэ #голикова #гиа

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...