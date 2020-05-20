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11:50   20 Мая 2020
Политика

Зеленский прокомментировал запись телефонных переговоров Порошенко с Байденом

Зеленский прокомментировал запись телефонных переговоров Порошенко с Байденом

Телефонные переговоры между экс-президентом Украины Петром Порошенко и вице-президентом США Джоном Байденом прокомментировал нынешний президент страны Владимир Зеленский.

Зеленский, комментируя возможность приговора Порошенко, выразил уверенность в том, что этот вопрос еще предстоит обсудить в будущем. По его мнению, представителей прошлой власти Украины ждет множество разных приключений и приговоров.

Президент Украины добавил, что реагировать на эту ситуацию с Порошенко должны представители прокуратуры страны, поскольку это дело можно квалифицировать как госизмену. Соответствующее заявление Зеленский сделал в ходе пресс-конференции, которая проходит сегодня, 20 мая.

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Автор: Борис Нестеров
#порошенко #украина #байден #зеленский

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