Зеленский прокомментировал запись телефонных переговоров Порошенко с Байденом

Телефонные переговоры между экс-президентом Украины Петром Порошенко и вице-президентом США Джоном Байденом прокомментировал нынешний президент страны Владимир Зеленский.

Зеленский, комментируя возможность приговора Порошенко, выразил уверенность в том, что этот вопрос еще предстоит обсудить в будущем. По его мнению, представителей прошлой власти Украины ждет множество разных приключений и приговоров.

Президент Украины добавил, что реагировать на эту ситуацию с Порошенко должны представители прокуратуры страны, поскольку это дело можно квалифицировать как госизмену. Соответствующее заявление Зеленский сделал в ходе пресс-конференции, которая проходит сегодня, 20 мая.