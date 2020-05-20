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11:49   20 Мая 2020
Политика

Зеленский заявил о необходимости начать переговоры с Россией

Зеленский заявил о необходимости начать переговоры с Россией

Украине нужно начать вести диалог с Россией, другого варианта у нее нет, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Президент России Владимир Путин в последнее время не связывался со своим коллегой из Украины, сообщает корреспондент ИА REGNUM. На данный момент все страны в мире занимаются борьбой с распространением коронавирусной инфекции, отметил Зеленский. Переговоры на другие темы пока приостановлены.

Возможный обмен удерживаемыми лицами пройдет между Украиной и Россией после окончания пандемии, рассказал глава государства. По его словам, переговоры на эту тему уже ведутся. Зеленский также выразил готовность к диалогу по поводу урегулирования конфликта в Донбассе в любом формате. Самое главное, чтобы такой диалог привел к окончанию военных действий, подчеркнул президент.

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Автор: Илья Романович
#россия #путин #украина #переговоры #зеленский

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