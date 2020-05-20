YouTube без причины закрыл доступ к каналам News-Front, Anna News и "Крым 24"

Более сотни видеозаписей информационного агентства News-Front были уничтожены модераторами YouTube без объяснения причин. Самый крупный видеохостинг подключился к блокировке контента нежелательных СМИ.

Примечательно, что руководство видеохостинга удалило как русскоязычный канал News Front, рассказывающий о новостях из горячих точек, так и его международную версию. Телеканал "Крым 24", к которому также ограничили доступ, входит в список обязательных общедоступных телеканалов субъектов РФ.

Та же участь постигла канал Anna News, являющегося сетевым аналитическим информагентством со штаб-квартирой в Москве. Администрация видеохостинга никак не объясняет, по каким причинам каналы были удалены. Это свидетельствует о намерении не допустить размещения неугодной информации.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества Александр Малькевич в беседе с журналистами Nation News сообщал о выявлении огромного количества нарушений YouTube и Google. К примеру, в ночь на 17 апреля американская корпорация Google удалила аккаунт ФАН и связанный с ним канал на YouTube, уничтожив репортажи документальные фильмы журналистов агентства.