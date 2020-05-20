Зеленский: после пандемии коронавируса Украину ждет масштабная приватизация

Приватизация на Украине начнется после завершения пандемии COVID-19, заявил президент страны Владимир Зеленский.

Распространение коронавирусной инфекции нанесло сильный удар по экономике Украины. Закрытие государственных границ и введение ограничительных мер по борьбе с коронавирусом привели к появлению убытков во многих экономических сферах. Люди сталкиваются с сокращением доходов, многие из них остаются без работы.

Власти страны принимают меры по поддержке экономики и населения. Приватизация в значительных масштабах должна запустить механизмы стабилизации экономической отрасли Украины. Процесс начнется после улучшения эпидемиологической ситуации в стране, сообщает агентство РИА Новости.

Первыми объектами приватизации станут гостиница "Днепр" и крупнейшая энергетическая компания "Центрэнерго", рассказал президент Украины.