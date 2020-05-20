Голикова назвала регионы с низким уровнем смертности россиян с коронавирусом

Процент летальности от коронавируса в России составляет 0,95 процентов.

Низкий уровень летальности пациентов с диагностированным коронавирусом наблюдается в Тамбовской и Свердловской областях и в Республике Татарстан. Об этом сообщила заместитель Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

Политик отметила, что общий уровень смертности пациентов с коронавирусом в стране составляет 0,95%.

По словам Голиковой, порядка 17 субъектов страны могут постепенно снимать ограничения, которые были введены из-за пандемии коронавируса.