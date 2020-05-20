Голикова заявила о готовности 17 регионов РФ снять ограничительные меры из-за COVID-19

Готовность снять ограничительные меры, введенные в целях борьбы с коронавирусом, обозначили 17 регионов России. Об этом информировала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Сегодня по самому ключевому показателю — коэффициенту распространения — могут перейти на первый и даже последующие этапы 17 регионов страны", — обозначила политик.

В настоящий момент в 13 субъектах страны уровень распространения COVID-19 превышает 210,2 случая на 100 тысяч населения, подчеркнула она. Об этом информирует ТАСС.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что к планомерному смягчению ограничений готовы 27 регионов РФ.