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11:34   20 Мая 2020
Общество

Администрация Пермского края продлила режим самоизоляции до 8 июня

Администрация Пермского края продлила режим самоизоляции до 8 июня

Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 8 июня из-за темпа прироста заболеваемости, который последние несколько дней превышает 5%, заявили в пресс-службе администрации правительства региона.

Решение о продлении режима самоизоляции до 8 июня было принято на заседании оперативного штаба в среду, 20 мая, подчеркивается в сообщении пресс-службы. Как уточняется, ограничительные мероприятия будут касаться работы крупных торговых центров, предприятий общепита, а также компаний и предприятий, не имеющих соответствующего разрешения.

Открытие этих объектов в мае влечет за собой увеличение рисков новой вспышки коронавирусной инфекции, заявил главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев. По его словам, в этом случае главе региона придется принимать меры по ужесточению ограничительных мер.

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Автор: Борис Нестеров
#пермь #коронавирус

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