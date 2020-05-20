Администрация Пермского края продлила режим самоизоляции до 8 июня

Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 8 июня из-за темпа прироста заболеваемости, который последние несколько дней превышает 5%, заявили в пресс-службе администрации правительства региона.

Решение о продлении режима самоизоляции до 8 июня было принято на заседании оперативного штаба в среду, 20 мая, подчеркивается в сообщении пресс-службы. Как уточняется, ограничительные мероприятия будут касаться работы крупных торговых центров, предприятий общепита, а также компаний и предприятий, не имеющих соответствующего разрешения.

Открытие этих объектов в мае влечет за собой увеличение рисков новой вспышки коронавирусной инфекции, заявил главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев. По его словам, в этом случае главе региона придется принимать меры по ужесточению ограничительных мер.