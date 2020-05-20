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11:11   20 Мая 2020
Политика

Дмитрий Песков сообщил, что еще не выписался из больницы в связи с COVID-19

Дмитрий Песков сообщил, что еще не выписался из больницы в связи с COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что еще не выписался из больницы в связи с коронавирусом.

Об этом сообщает РИА Новости. Пресс-секретарь уточнил, что продолжает лечение. 

О положительном тесте на коронавирус у Пескова стало известно 12 мая. Он находится в больнице под наблюдением врачей. Первые симптомы заболевания проявились на самоизоляции после того, как заболел один из его коллег. Пескову сделали томографию, которая указала на двустороннюю пневмонию. Коронавирус выявлен и у его супруги Татьяны Навки, которую тоже госпитализировали. 

Актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в мире и в РФ можно посмотреть на сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Яна Либерман
#песков #лечение #коронавирус

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