Катастрофы не будет. Глава Минтруда и экономисты оценили ситуацию с безработицей

Президент России Владимир Путин 27 мая 2020 года обсудит с главой Минтруда Антоном Котяковым ситуацию с безработицей в период коронавирусной эпидемии. В интервью на Первом канале министр сказал, что рынок труда далек от катастрофического положения.

«Оцениваю ситуацию как достаточно серьезную для рынка труда РФ. Но не называю катастрофической», — отметил Котяков.

По словам главы Минтруда, с 1 марта 2020 года служба занятости зарегистрировала 1,6 миллиона безработных. Котяков спрогнозировал ухудшение ситуации в июне до 2,5 миллиона безработных. В других странах этот показатель еще выше, поэтому предпосылок для «социального взрыва» министр не видит.

Президент Центра экономики инфраструктуры, экономист Владимир Косой рассказал «Политике Сегодня», что реальное количество безработных в России намного больше. Коронавирус нанес серьезный удар по малому и среднему бизнесу, который кормил огромное количество людей. Но даже с учетом этого ситуацию на рынке труда пока действительно нельзя назвать катастрофической, убежден эксперт.

«Если мы, к примеру, посмотрим, что было в Южной Европе после кризиса 2008-го года, то, я думаю, мы не достигнем того уровня безработицы, который был тогда в Испании, Греции, Италии и Португалии. Если рассматривать именно Россию, то все равно нынешняя ситуация не сравнится с безработицей в 90-е. Безусловно, число незанятого населения большое, но не катастрофически», — объяснил Косой.

Рынок труда в России и США на кризис всегда реагировал по-разному, заявил доктор экономических наук, проректор РАНХиГС Андрей Марголин. На Западе работодателю проще уволить сотрудника, выдав ему пособие. В РФ до такой практики стараются не доводить, сокращая рабочий день или зарплату.

«В этом смысле Россия более подготовлена для выхода из этого кризиса. Когда ситуация выровняется, не нужно будет бегать по рынку и искать людей, которые все это будут восстанавливать. В основной своей массе люди останутся на местах. Это, конечно, не значит, что никто не потеряет работу. Но с Котяковым нельзя не согласится, его оценка объективна», — добавил Марголин.

Выход из «кризиса незанятости» продлится несколько лет. Строить прогнозы по спаду коронавирусной эпидемии пока нельзя из-за вероятности второй волны зараженных осенью. Но процесс восстановления рынка труда после завершения карантина может занять больше двух лет, считает Косой.

«Если осенью будет вторая волна и опять повторится история с карантином по стране, то восстановление занятости населения до прежнего уровня займет два – три года», — заключил экономист.

По данным Росстата за март 2020 года, в стране, при численности рабочей силы в 75 миллионов человек, 3,5 миллиона зарегистрированы, как безработные. Уровень безработицы сейчас стоит на отметке в 4,7 процента.

Гражданин может получить пособие по безработице при регистрации в службе занятости. Если увольнение произошло после 1 марта этого года, то размер пособия составит 12 130 рублей, разъяснил Котяков. Если в семье у безработного есть несовершеннолетние дети, за них можно получить доплату с расчетом по три тысячи рублей на ребенка.