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11:10   20 Мая 2020
Политика

Зеленский готов к любым переговорам для урегулирования ситуации в Донбассе

Зеленский готов к любым переговорам для урегулирования ситуации в Донбассе

Лидер Украины сообщил о переговорах с Россией по поводу обмена удерживаемыми лицами.

Переговоры между Украиной и Россией по поводу обмена удерживаемыми лицами ведутся. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что в переговорах говорится об обмене после завершения пандемии коронавируса нового типа.

Зеленский отметил, что готов вступить в переговоры любого формата для урегулирования ситуации, возникшей в Донбассе.

Президент Украины также отметил, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон согласны с идеей провести встречу в "нормандском формате" после того, как закончится пандемия COVID-19.

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Автор: Руслан Неглинный
#донбасс #украина #переговоры #зеленский

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