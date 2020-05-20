Зеленский готов к любым переговорам для урегулирования ситуации в Донбассе

Лидер Украины сообщил о переговорах с Россией по поводу обмена удерживаемыми лицами.

Переговоры между Украиной и Россией по поводу обмена удерживаемыми лицами ведутся. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что в переговорах говорится об обмене после завершения пандемии коронавируса нового типа.

Зеленский отметил, что готов вступить в переговоры любого формата для урегулирования ситуации, возникшей в Донбассе.

Президент Украины также отметил, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон согласны с идеей провести встречу в "нормандском формате" после того, как закончится пандемия COVID-19.