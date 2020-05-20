Автор фейка о коронавирусе оштрафован на 300 тыс. рублей на Сахалине

Суд Южно-Сахалинска назначил местному жителю штраф в размере 300 тысяч рублей за размещение недостоверной информации о мерах, принимаемых для обеспечения безопасности граждан во время пандемии коронавируса, сообщает транспортная прокуратура региона.

Установлено, что один из пассажиров рейса Бангкок - Шанхай - Южно-Сахалинск по прибытии в местный аэропорт записал видео, позже распространившееся в социальной сети. В ролике мужчина сообщил о том, что людей якобы обеспечили средствами индивидуальной защиты лишь после прилета на Сахалин. Информация оказалась ложной, так как накануне в аэропорту Бангкока все пассажиры получили средства СИЗ, включая защитные костюмы.

Подсудимый признался в распространении заведомо ложной информации и удалил видео из Сети. Мужчине предстоит выплатить штраф 300 тыс. рублей.

Либеральное издание "Новая газета" публикует недостоверную информацию о том, что на студентов медиков оказывается давление из-за отказа прохождения практики в медучреждениях, где ведется борьба с COVID-19, сообщают журналисты издания "iReactor".