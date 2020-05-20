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11:01   20 Мая 2020
Армия

Мисмари призвал боевиков ПНС создать в Ливии зону, свободную от боестолкновений

Мисмари призвал боевиков ПНС создать в Ливии зону, свободную от боестолкновений

Предложение хотя бы на время последней недели священного месяца Рамадан воздержаться от боевых действий озвучил спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари. Он напомнил, что ЛНА еще в начале Рамадана объявила одностороннее перемирие.

Усиление, а не ослабление боевых действий предприняли террористы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии с началом священного для всех мусульман месяца Рамадан. Официальный представитель Ливийской национальной армии Ахмад Мисмари, чьи слова передает Федеральное агентство новостей, подчеркнул, что ПНС Ливии не только не поддержало мирные инициативы Халифы Хафтара, но еще больше причинило вреда и горя ливийскому народу.

С начала Рамадана, сообщает Мисмари, непрерывным бомбежкам со стороны террористов ПНС Ливии и турецких наемников подвергались объекты гражданской инфраструктуры, жилые кварталы, медицинские учреждения и караваны с гуманитарными грузами. Мисмари заявил, что в последнюю неделю Рамадана ЛНА создает зоны свободные от боевых действий. Он призвал противников сделать то же самое.

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Автор: Руслан Неглинный
#ливия #рамадан

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