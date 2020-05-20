Немецкий политолог рассказал о распространении русофобии в Европе 

Увлечение восточноевропейских государств антироссийской риторикой привело к тому, что к настоящему времени почти вся Европа заговорила на «языке холодной войны».

Такое мнение высказал немецкий политолог Александр Рар, комментируя недавний сюжет на местном телеканале MDR о взаимоотношениях Советского Союза и ГДР, в котором размещенные в Восточной Германии советские войска были названы «оккупационными».

Как заявил Александр Рар в эфире НСН, все антироссийские настроения в европейских странах исходят от людей, считающих себя «обиженными» советской системой.

«Это следствия Второй мировой войны и холодной войны, которая все ужесточила и создала новые образы врага, — отметил политолог. — Люди, обиженные советской системой – политические заключенные, диссиденты и так далее, сформировали политические элиты в восточноевропейских странах, и у них кроме ненависти по отношению к СССР и России ничего нет».

Своей антироссийской риторикой эти люди пытаются добиться от американцев больше внимания, а также получить от них деньги на вооружение, добавил Рар.

По его словам, подобная риторика заразила к настоящему времени почти всю Европу, именно от прибалтов и поляков западные европейцы восприняли антироссийскую точку зрения.

«Вот эта жесткая риторика из восточноевропейских стран вошла в обиход западноевропейских стран. И поэтому сегодня во всех европейских учебниках истории, европейском парламенте и других структурах все опять говорят языком холодной войны», — отметил политолог.

Также Александр Рар добавил, что ситуация продолжает ухудшаться и складывается таким образом, что может даже привести к военным конфликтам с РФ, потому что страны Восточной Европы своей агрессивной риторикой и выстраиванием в лице России образа врага пытаются легитимировать расширение НАТО. Все это ведет к колоссальным последствиям и может поставить всех на грань военного конфликта.