Число умерших пациентов с COVID-19 увеличилось на 135 человек за последние сутки

Более 2,9 тысячи пациентов с коронавирусом скончались в России за весь период. За последние сутки зафиксировано 135 летальных случаев. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Режим самоизоляции и ограничения, принятые в связи с распространением COVID-19, продолжают действовать в регионах Российской Федерации.

На сегодняшний день проведено 7,5 миллиона тестов на коронавирус, выявлено 308 705 случаев COVID-19, уточнили в оперштабе.

Суточное число выявленных случаев коронавируса снизилось, за последние 24 часа COVID-19 диагностировали у 8764 человек.

Полностью выздоровели 85 392 пациента. Повторные тесты показали отрицательный результат. За весь период скончались 2972 человека.