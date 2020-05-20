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Число умерших пациентов с COVID-19 увеличилось на 135 человек за последние сутки

 Более 8,7 тысячи случаев коронавируса выявили в РФ за минувшие сутки

Более 8,7 тысячи случаев коронавируса выявили в РФ за минувшие сутки
Погребинский: Украиной управляет колониальная администрация

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 Минкомсвязь РФ намерено перевести уведомление от госорганов в электронный формат

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10:51   20 Мая 2020
Общество

Число умерших пациентов с COVID-19 увеличилось на 135 человек за последние сутки

Число умерших пациентов с COVID-19 увеличилось на 135 человек за последние сутки

Более 2,9 тысячи пациентов с коронавирусом скончались в России за весь период. За последние сутки зафиксировано 135 летальных случаев. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Режим самоизоляции и ограничения, принятые в связи с распространением COVID-19, продолжают действовать в регионах Российской Федерации. 

На сегодняшний день проведено 7,5 миллиона тестов на коронавирус, выявлено 308 705 случаев COVID-19, уточнили в оперштабе. 

Суточное число выявленных случаев коронавируса снизилось, за последние 24 часа COVID-19 диагностировали у 8764 человек. 

Полностью выздоровели 85 392 пациента. Повторные тесты показали отрицательный результат. За весь период скончались 2972 человека. 

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Автор: Ирина Большунова
#статистика #умершие #коронавирус

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