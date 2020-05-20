Более 8,7 тысячи случаев коронавируса выявили в РФ за минувшие сутки

Свыше 8,7 тысячи случаев коронавируса выявили в России за прошедшие 24 часа, об этом сообщает оперштаб.

За прошедшие сутки COVID-19 выявили у 8764 жителей РФ, практически половина из них контактировала с ранее заболевшими, эти люди не имеют клинических признаков болезни, но являются переносчиками вируса. За прошедшие 24 часа выписались в связи с выздоровлением более 9,2 тысячи пациентов. Скончались 135 человек.

Всего с начала пандемии коронавирус в РФ выявили у 308,7 тысячи заболевших, скончались 2972 человека, выздоровели более 85,3 тысячи россиян.