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Число умерших пациентов с COVID-19 увеличилось на 135 человек за последние сутки

 Более 8,7 тысячи случаев коронавируса выявили в РФ за минувшие сутки

Более 8,7 тысячи случаев коронавируса выявили в РФ за минувшие сутки
Погребинский: Украиной управляет колониальная администрация

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10:45   20 Мая 2020
Общество

Более 8,7 тысячи случаев коронавируса выявили в РФ за минувшие сутки

Более 8,7 тысячи случаев коронавируса выявили в РФ за минувшие сутки

Свыше 8,7 тысячи случаев коронавируса выявили в России за прошедшие 24 часа, об этом сообщает оперштаб.

За прошедшие сутки COVID-19 выявили у 8764 жителей РФ, практически половина из них контактировала с ранее заболевшими, эти люди не имеют клинических признаков болезни, но являются переносчиками вируса. За прошедшие 24 часа выписались в связи с выздоровлением более 9,2 тысячи пациентов. Скончались 135 человек.

Всего с начала пандемии коронавирус в РФ выявили у 308,7 тысячи заболевших, скончались 2972 человека, выздоровели более 85,3 тысячи россиян.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #коронавирус

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