Минкомсвязь РФ намерено перевести уведомление от госорганов в электронный формат

Уведомления от государственных и муниципальных органов власти могут быть переведены в электронный формат. Соответствующий законопроект разработало Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Предполагается, что уведомления будут пересылаться через портал госуслуг и систему электронного документооборота. Таким образом, государство будет присылать все значимые сообщения в электронном виде, а по просьбе клиента – по почте.

В Минкомсвязи считают, что законопроект позволит упростить взаимодействие между госорганами, гражданами и организациями. Более того, такая инициатива особо актуальна в период карантинных мер, передает "Ъ".

Накануне глава министерства Максут Шадаев доложил президенту РФ Владимиру Путину о новых электронных сервисах на Едином портале государственных услуг для предоставления гражданам государственной поддержки.