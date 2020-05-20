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 Минкомсвязь РФ намерено перевести уведомление от госорганов в электронный формат

Минкомсвязь РФ намерено перевести уведомление от госорганов в электронный формат
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10:39   20 Мая 2020
Экономика

Минкомсвязь РФ намерено перевести уведомление от госорганов в электронный формат

Минкомсвязь РФ намерено перевести уведомление от госорганов в электронный формат

Уведомления от государственных и муниципальных органов власти могут быть переведены в электронный формат. Соответствующий законопроект разработало Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Предполагается, что уведомления будут пересылаться через портал госуслуг и систему электронного документооборота. Таким образом, государство будет присылать все значимые сообщения в электронном виде, а по просьбе клиента – по почте.

В Минкомсвязи считают, что законопроект позволит упростить взаимодействие между госорганами, гражданами и организациями. Более того, такая инициатива особо актуальна в период карантинных мер, передает "Ъ".  

Накануне глава министерства Максут Шадаев доложил президенту РФ Владимиру Путину о новых электронных сервисах на Едином портале государственных услуг для предоставления гражданам государственной поддержки.

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Автор: Василий Пименов
#россия #законопроект #минкомсвязь

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