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10:29   20 Мая 2020
Политика

Лавров и Маас обсудили "Северный поток — 2" на переговорах

Лавров и Маас обсудили "Северный поток — 2" на переговорах

Тема газопровода "Северный поток — 2" стала одной из главных на переговорах главы МИД России Сергея Лаврова и его немецкого коллеги Хайко Мааса. Онлайн-беседа состоялась накануне.

Как заявил Лавров, ранее глава Госдепа США Майк Помпео призывал Германию отказаться от участия в "Северном потоке — 2". По словам российского министра, этот вопрос должен решаться в правовой, а не в политической плоскости. Лавров отметил, что создание препятствий для строительства газопровода может привести к тому, что цена на газ для Европы будет расти.

Глава российского МИД заявил, что даже если Дания пересмотрит свое разрешение на строительство "Северного потока — 2", проект будет завершен. Также ситуация с газопроводом не повлияет на отношения Москвы и Копенгагена, уточнил он. По словам Лаврова, Россия готова вести переговоры с Данией на любую тему, которая вызывает обеспокоенность.

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Автор: Василий Пименов
#мид рф #сергей лавров #северный поток 2

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