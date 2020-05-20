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10:27   20 Мая 2020
Общество

Сбербанк выявил новую схему мошенничества в период пандемии COVID-19

Сбербанк выявил новую схему мошенничества в период пандемии COVID-19

Мошенники во время распространения коронавируса начали использовать новый метод обмана, соответствующую информацию предоставили в Сбербанке.

Злоумышленники предлагают гражданам работу и возврат НДС. Сейчас стали активными мнимые кадровые агентства. Например, они приглашают на должность, где можно работать удаленно в период самоизоляции. Люди должны заполнить анкеты с личными данными и отправить по почте. Человеку приходит положительный ответ, а мошенники просят срочно прислать деньги на некое оборудование. В итоге соискатель остается без работы и без денег, отметил заместитель председателя Сбербанка Станислав Кузнецов.

Второй способ обмана — обещание вернуть НДС. Преступники публикуют видео с предложением возврата налога людям, которые остались без работы. Человек должен перейти по ссылке и сделать несколько операций, которые на самом деле являются платными.

Россиянам также предлагают сдать тест на COVID-19 или приобрести криптовалюту — люди верят, заходят на сайт и платят деньги мошенникам. По такой же схеме продают средства индивидуальной защиты. Кузнецов сообщил, что все подозрительные сайты блокируются Роскомнадзором.

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Автор: Василий Пименов
#сбербанк #мошенники #коронавирус

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