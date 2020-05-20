Российский посол в КНР заявил, что страны критикуют работу ВОЗ в политических целях

Ряд государств использует критику работы ВОЗ в качестве политического инструмента. Соответствующее заявление сделал 20 мая во время онлайн-совещания глава диппредставительства Российской Федерации в КНР Андрей Денисов.

По словам дипломата, некоторые страны, вместо помощи Всемирной организации здравоохранения, исполняющей координирующую роль, делают попытки негативно высказываться в адрес формирования в политических целях. Об этом сообщает ТАСС.

"Это вызывает очень большое сожаление", — отметил Денисов.

По мнению российского посла, Китайской Народной Республике, РФ, и другим государствам необходимо объединить усилия, чтобы не дать разрушить существующие координационные механизмы и помочь им в дальнейшем развитии. На фоне распространения коронавирусной инфекции формируются новые возможности для развития взаимодействия в сфере медицины. Вследствие чего необходимо работать над глобальной целью, не обращая внимания на несущественные политические интриги.