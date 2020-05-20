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10:08   20 Мая 2020
Политика

Трамп считает, что пытающиеся уличить его в связях с РФ демократы психически больны

Трамп считает, что пытающиеся уличить его в связях с РФ демократы психически больны

Демократы, постоянно пытающиеся обвинить всех оппонентов в связях с Россией, не могут быть психически здоровыми, обозначил президент США Дональд Трамп.

В качестве наглядного примера он привел кандидата на пост президента Америки от Демократической партии Тутси Габбард. Она нередко противоречила общей линии своих коллег и не раз подвергалась их критике. Об этом информирует РИА Новости.

"Они говорили  "ты российский агент". Я ее не знаю лично, но знаю, что она не российский агент", — отметил Трамп.

Еще в качестве одного примера он привел лидера Партии зеленых Джилл Штайн. Ее также обвиняли в ее якобы связях с Россией и шпионаже. Трамп подчеркнул, что считает людей, разбрасывающихся вбросами о связях американских политиков с РФ, психически больными.

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Автор: Илья Романович
#россия #сша #трамп #демократическая партия сша

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