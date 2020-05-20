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10:03   20 Мая 2020
Экономика

Сбербанк фиксирует снижение зарплат на предприятиях микро- и малого бизнеса

Сбербанк фиксирует снижение зарплат на предприятиях микро- и малого бизнеса

Фонд оплаты труда в российском микробизнесе сократился на 12% из-за вспышки COVID-19 в течение апреля, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

Пандемия коронавируса нанесла значительный урон экономической отрасли РФ. Закрытие государственных границ и введение различного рода ограничений, которые необходимы для предотвращения новых случаев коронавирусной инфекции в стране, привели к огромным убыткам во многих отраслях. 

Предприятия, испытывающие финансовые трудности из-за распространения коронавируса, вынуждены сокращать заработную плату своим сотрудникам, а иногда и увольнять их. 

Сильно пострадали организации, относящиеся к микро- и малому бизнесу. Снижение фонда оплаты труда в малом бизнесе составило 5%, в микробизнесе данный показатель увеличился до 12%, передает слова Грефа ТАСС.

Крупные российские компании подобных сложностей пока не испытывают, в них наблюдается незначительное снижение фонда заработной платы, которое равно нескольким процентам, рассказал глава Сбербанка..

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Автор: Яна Либерман
#кризис #зарплаты #греф #коронавирус

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