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10:59   20 Мая 2020
Политика

Погребинский: Украиной управляет колониальная администрация

Погребинский: Украиной управляет колониальная администрация

За год президентства Владимира Зеленского на Украине резко усилилось внешнее влияние и сейчас преобладает мнение, то страной управляет колониальная администрация.

Такое мнение высказал киевский политолог Михаил Погребинский, говоря о том, добился ли чего-нибудь Зеленский за год, прошедший с момента его инаугурации, и оправдал ли возложенные на него ожидания.

По словам политолога, Зеленский так и не смог собрать команду, которая бы действовала в интересах Украины и в результате страна оказалась под внешним управлением.

В качестве примера Погребинский напомнил о ситуации с главой Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артемом Сытником, который сам был признан виновным в коррупции, однако Международный валютный фонд (МВФ) в приказном порядке запретил его увольнять с этой должности.

«МВФ нагло заявляет: «Не смейте его увольнять!» Это как? Он – представитель колониальной администрации?» – с возмущением отмечает политолог, слова которого приводит «Комсомольская правда».

Погребинский: Украиной управляет колониальная администрация

Также Погребинский напомнил, как «Большая семерка» хвалила новый закон, отрывающий Национальный банк Украины от государства.

«Им теперь достаточно с Нацбанком договориться, чтобы все решить по нашей банковской системе», — подчеркнул он.

 Напомним, 21 апреля 2019 года актер и шоумен Владимир Зеленский во втором туре проходивших на Украине президентских выборов обошел действовавшего главу государства Петра Порошенко, который баллотировался на второй срок. За Зеленского проголосовали более 70% избирателей. Спустя месяц – 20 мая 2019 года – состоялась его инаугурация на посту президента Украины.

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Автор: Александр Люблинский
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