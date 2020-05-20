Скоро выборы. Что будут делать новые партии?

Партия писателя Захара Прилепина «За правду» 19 мая наконец зарегистрировалась и объявила об участии во всех 11 выборах региональных заксобраний, запланированных на 13 сентября. В 2021 году «левые консерваторы» (официальная идеология партии) метят в Госдуму.

Но «заправдовцы» — не единственные новички с большими политическими амбициями. В феврале одна за другой появились сразу несколько партий. Их называли «спойлерами» для оттягивания протестного электората, но прямых доказательств, указывающих на руку администрации президента, нет — только предположения.

Экологическую тематику взяла на вооружение «Зеленая альтернатива», на внедрении в политику цифровых технологий сконцентрировалась «Партия прямой демократии» во главе с директором компании Wargaming.net Вячеславом Макаровым, а партия владельца Faberlic Алексея Нечаева «Новые люди» выбрала классический праволиберальный путь. Активизировались и старожилы — например, «Партия Роста» бизнес-омбудсмена Бориса Титова, она же преемница «Правого дела».

А вот потенциальная партия певицы Валерии Перфиловой «Сильные женщины» и «Федеративная партия» координатора регионального отделения «Открытой России» Олега Хомутинникова пропали с радаров. «Политика Сегодня» выяснила, как обстоят предвыборные дела у самых активных участников и сколько регионов они планируют покорить.

«Партия Роста» без конкурсов красоты

Партия уполномоченного по защите прав предпринимателей Титова, он же действующий госсоветник и глава «Российского союза виноградарей и виноделов», каждый год участвует в выборах всех уровней: начиная от муниципальных, заканчивая Заксобраниями. 2020-й — не исключение

Списки кандидатов на выборы депутатов 20-ти административных центров уже сформированы. Рассматривается и вопрос участия на одном из округов на довыборах в Госдуму VII созыва. По губернаторским выборам окончательного решения пока нет, заверил зампредседателя Виктор Звагельский.

«Партийцы будут баллотироваться в региональные парламенты по семи регионам: это Воронежская, Калужская, Курганская, Новосибирская, Рязанская, Челябинская области и республика Коми — те субъекты, в которых мы готовы выставлять списочников и, конечно, бороться за одномандатные округа», — рассказал Звагельский «Политике Сегодня».

А вот праймериз устав партии не предусматривает, разве что внутренние — но не «конкурсы красоты», как в Единой России». В «Партии роста» выбирают кандидатов, «близких по духу», а не только по критерию предвыборной привлекательности.

«Партия прямой демократии» против киберпанка

Партия создателя популярной игры World of Tanks зарегистрировала большинство своих региональных отделений — 37 из 49. До 24 мая руководство надеется перевалить за порог в 43 отделения, требуемый законом, сообщил глава пресс-службы партии Тимофей Шевяков.

«Нет, праймериз у нас не будет. Устраивать дополнительный фильтр для желающих баллотироваться мы не видим смысла», — уточнил он.

Судя по странице в Facebook, «танкисты» без дела не сидят. Круглый онлайн-стол для обсуждения дела «Рамблер против NGINX», статьи на тему цифровых «пиратов», выступающих против электронной цензуры, слежки за пользователями и жесткого авторского права (партия этот протест поддерживает), упоминание Flux Party — австралийских первопроходцев, задавших тренд на «блокчейн партии», обсуждение Дня Победы — и это только за май.

«Зеленая альтернатива» и коты Ложкина

«Зеленая альтернатива», в отличии от соплеменников из экопартии «Зеленые», рискует не остаться на задворках политического сознания россиян благодаря активному участию художника Васи Ложкина. Даже на логотипе один из знаменитых котов.

Кстати, Алексея Куделина (он же Ложкин) «Зеленая альтернатива» намеревается выставить кандидатом на довыборы по одномандатному округу № 194 в Ярославской области. Не менее амбициозные планы и на думские выборы в следующем году. По словам главы партии Руслана Хвостова, планируется участие в выборах в Госсовет республики Коми и в заксобрания Челябинской и Новосибирской областей.

Вся повестка партии, конечно же, сводится к экологии: проблема лесных пожаров, мусорных полигонов, пагубное использование пластика в промышленных масштабах, загрязнение водоемов и жестокое обращение с животными — про это и есть «Зеленая альтернатива». И все же, крупные парламентские партии с ресурсом экотематику тоже активно используют, поэтому шансы «Зеленой альтернативы» на «большую политику», наверное, небольшие.

А вот партия основателей Faberlic Алексея Нечаева и Александра Даванкова пока не имеет даже сайта. Представители «Новых людей» в Facebook заявили, что в собираются активно участвовать в предстоящих выборах, правда, неизвестно в каких именно, с пресс-секретарем партии ИА ПС связаться не удалось.