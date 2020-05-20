Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Число умерших пациентов с COVID-19 увеличилось на 135 человек за последние сутки

Число умерших пациентов с COVID-19 увеличилось на 135 человек за последние сутки

 Более 8,7 тысячи случаев коронавируса выявили в РФ за минувшие сутки

Более 8,7 тысячи случаев коронавируса выявили в РФ за минувшие сутки
Погребинский: Украиной управляет колониальная администрация

Погребинский: Украиной управляет колониальная администрация

 Минкомсвязь РФ намерено перевести уведомление от госорганов в электронный формат

Минкомсвязь РФ намерено перевести уведомление от госорганов в электронный формат
Deutschlandfunk: Евросоюзу придется бороться за выживание

Deutschlandfunk: Евросоюзу придется бороться за выживание

 Гаспарян показал лицемерие Украины и Прибалтики в крымско-татарском вопросе

Гаспарян показал лицемерие Украины и Прибалтики в крымско-татарском вопросе
Число умерших пациентов с COVID-19 увеличилось на 135 человек за последние сутки

Число умерших пациентов с COVID-19 увеличилось на 135 человек за последние сутки

 Более 8,7 тысячи случаев коронавируса выявили в РФ за минувшие сутки

Более 8,7 тысячи случаев коронавируса выявили в РФ за минувшие сутки
Погребинский: Украиной управляет колониальная администрация

Погребинский: Украиной управляет колониальная администрация

 Минкомсвязь РФ намерено перевести уведомление от госорганов в электронный формат

Минкомсвязь РФ намерено перевести уведомление от госорганов в электронный формат
Deutschlandfunk: Евросоюзу придется бороться за выживание

Deutschlandfunk: Евросоюзу придется бороться за выживание

 Гаспарян показал лицемерие Украины и Прибалтики в крымско-татарском вопросе

Гаспарян показал лицемерие Украины и Прибалтики в крымско-татарском вопросе
9:36   20 Мая 2020
Армия

Небензя призвал Запад координировать вопросы поставок гумпомощи в Сирию с Дамаском

Небензя призвал Запад координировать вопросы поставок гумпомощи в Сирию с Дамаском

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя потребовал от западных коллег согласовывать с Дамаском вопросы доставки гуманитарной помощи в сирийские регионы и не пытаться открыть закрытые ранее пункты пропуска на границе САР.

Представители Великобритании и США выступили за открытие пограничного перехода на границе Ирака и Сирии "Эль-Ярубия". По словам Небензи, закрытые пункты не стоит пытаться открыть, так как гуманитарная помощь должна поставляться в Сирию исключительно по согласованию с Дамаском, пишет "Интерфакс". 

Небензя отметил, что изначально трансграничная гуманитарная помощь жителям Сирии носила временный характер, чтобы обеспечить продовольствием жителей тех районов, которые не контролировались Дамаском.

"Перестаньте руководствоваться своими собственными геополитическими дивидендами, которые не имеют ничего общего с гуманитарными принципами", - заявил Небензя. 

В 2019 году Россия потребовала пересмотреть текст резолюции СБ ООН 2165, принятой в июле 2014 года, так как ситуация в Сирии изменилась. Российская сторона отмечает, что те территории, которые ранее удерживались боевиками, перешли под контроль Дамаска, поэтому сирийские власти теперь сами обеспечивают доставку гуманитарной помощи в эти регионы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#сирия #оон #гуманитарная помощь #небензя

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...