Небензя призвал Запад координировать вопросы поставок гумпомощи в Сирию с Дамаском

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя потребовал от западных коллег согласовывать с Дамаском вопросы доставки гуманитарной помощи в сирийские регионы и не пытаться открыть закрытые ранее пункты пропуска на границе САР.

Представители Великобритании и США выступили за открытие пограничного перехода на границе Ирака и Сирии "Эль-Ярубия". По словам Небензи, закрытые пункты не стоит пытаться открыть, так как гуманитарная помощь должна поставляться в Сирию исключительно по согласованию с Дамаском, пишет "Интерфакс".

Небензя отметил, что изначально трансграничная гуманитарная помощь жителям Сирии носила временный характер, чтобы обеспечить продовольствием жителей тех районов, которые не контролировались Дамаском.

"Перестаньте руководствоваться своими собственными геополитическими дивидендами, которые не имеют ничего общего с гуманитарными принципами", - заявил Небензя.

В 2019 году Россия потребовала пересмотреть текст резолюции СБ ООН 2165, принятой в июле 2014 года, так как ситуация в Сирии изменилась. Российская сторона отмечает, что те территории, которые ранее удерживались боевиками, перешли под контроль Дамаска, поэтому сирийские власти теперь сами обеспечивают доставку гуманитарной помощи в эти регионы.