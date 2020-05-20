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9:19   20 Мая 2020
Политика

Украинский ведущий назвал русский язык "угрожающим"

Украинский ведущий назвал русский язык "угрожающим"

Критику русского языка и русскоязычных сограждан устроил в эфире своего интернет-канала украинский писатель и журналист Остап Дроздов. Он назвал русскоязычных украинцев "одноклеточными".

Журналист считает, что на Украине никому не нужно понимать русский язык, но каждый житель обязан знать "мову". Он отметил, что русский язык для Украины является иностранным и "угрожающим". 

"Все обязаны знать украинский, но никто не обязан знать русский", — заявил журналист.

Дроздов уверен, что украинцы, которые не знаю украинского языка, не должны путешествовать по Западной Украине. 

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #украина #русский язык #дроздов

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