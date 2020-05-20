Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Погребинский рассказал о скандальном прошлом украинского журналиста Гордона

Погребинский рассказал о скандальном прошлом украинского журналиста Гордона

 Прокуратура Украины приступила к расследованию по делу о госизмене Порошенко

Прокуратура Украины приступила к расследованию по делу о госизмене Порошенко
Украинский ведущий назвал русский язык "угрожающим"

Украинский ведущий назвал русский язык "угрожающим"

 Траты россиян по кредитным картам сократились до минимума

Траты россиян по кредитным картам сократились до минимума
Deutschlandfunk: Евросоюзу придется бороться за выживание

Deutschlandfunk: Евросоюзу придется бороться за выживание

 Гаспарян показал лицемерие Украины и Прибалтики в крымско-татарском вопросе

Гаспарян показал лицемерие Украины и Прибалтики в крымско-татарском вопросе
Погребинский рассказал о скандальном прошлом украинского журналиста Гордона

Погребинский рассказал о скандальном прошлом украинского журналиста Гордона

 Прокуратура Украины приступила к расследованию по делу о госизмене Порошенко

Прокуратура Украины приступила к расследованию по делу о госизмене Порошенко
Украинский ведущий назвал русский язык "угрожающим"

Украинский ведущий назвал русский язык "угрожающим"

 Траты россиян по кредитным картам сократились до минимума

Траты россиян по кредитным картам сократились до минимума
Deutschlandfunk: Евросоюзу придется бороться за выживание

Deutschlandfunk: Евросоюзу придется бороться за выживание

 Гаспарян показал лицемерие Украины и Прибалтики в крымско-татарском вопросе

Гаспарян показал лицемерие Украины и Прибалтики в крымско-татарском вопросе
9:19   20 Мая 2020
Экономика

Траты россиян по кредитным картам сократились до минимума

Траты россиян по кредитным картам сократились до минимума

Жители РФ стали реже пользоваться кредитными картами в условиях пандемии и введенного во многих российских регионах режима самоизоляции, согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Вспышка коронавируса и установленные для борьбы с ней ограничительные меры сильно отразились на материальном положении многих граждан России. Люди столкнулись с сокращением доходов, некоторые остались без работы и вынуждены экономить денежные средства.

Россияне потратили за апрель менее половины доступного по кредитным картам лимита. Доля используемых лимитных средств по карте составила 47,4%, что наблюдалось в России около пяти лет назад, сообщает РБК со ссылкой на НБКИ.

Повседневные расходы жителей РФ сократились в условиях самоизоляции, но многие из них продолжают получать заработную плату. Появившиеся свободные деньги люди предпочитают тратить вместо использования лимитов по кредитным картам, рассказал старший аналитик агентства Moody’s Семен Исаков.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#кризис #траты #кредитные карты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...