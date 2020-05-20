Траты россиян по кредитным картам сократились до минимума

Жители РФ стали реже пользоваться кредитными картами в условиях пандемии и введенного во многих российских регионах режима самоизоляции, согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Вспышка коронавируса и установленные для борьбы с ней ограничительные меры сильно отразились на материальном положении многих граждан России. Люди столкнулись с сокращением доходов, некоторые остались без работы и вынуждены экономить денежные средства.

Россияне потратили за апрель менее половины доступного по кредитным картам лимита. Доля используемых лимитных средств по карте составила 47,4%, что наблюдалось в России около пяти лет назад, сообщает РБК со ссылкой на НБКИ.

Повседневные расходы жителей РФ сократились в условиях самоизоляции, но многие из них продолжают получать заработную плату. Появившиеся свободные деньги люди предпочитают тратить вместо использования лимитов по кредитным картам, рассказал старший аналитик агентства Moody’s Семен Исаков.