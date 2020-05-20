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9:17   20 Мая 2020
Армия

Lockheed Martin из-за COVID-19 произведет меньше запланированных F-35

Lockheed Martin из-за COVID-19 произведет меньше запланированных F-35

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 внесла коррективы в производственные планы американской оборонной корпорации Lockheed Martin. Три месяца компания была вынуждена производить меньше продукции, чем было запланировано.

Годовой план компании Lockheed Martin по производству и поставкам истребителя F-35 не будет выполнен из-за вынужденного снижения темпов производства во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. ТАСС сообщает, что по плану корпорация должна была к концу года произвести 141 самолет, но из-за пандемии произведет на 18-24 единиц меньше.

Для того, чтобы наверстать упущенное, руководство Lockheed Martin решило с 23 мая ввести вахтовый метод. Весь персонал завода в штате Техас будет разделен на три смены по 2500 человек, каждая из которых будет работать под две недели. После первого цикла руководство примет дальнейшие решения.

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Автор: Ирина Большунова
#f-35 #lockheed martin #COVID-19

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