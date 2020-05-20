Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Погребинский рассказал о скандальном прошлом украинского журналиста Гордона

Погребинский рассказал о скандальном прошлом украинского журналиста Гордона

 Прокуратура Украины приступила к расследованию по делу о госизмене Порошенко

Прокуратура Украины приступила к расследованию по делу о госизмене Порошенко
Украинский ведущий назвал русский язык "угрожающим"

Украинский ведущий назвал русский язык "угрожающим"

 Траты россиян по кредитным картам сократились до минимума

Траты россиян по кредитным картам сократились до минимума
Deutschlandfunk: Евросоюзу придется бороться за выживание

Deutschlandfunk: Евросоюзу придется бороться за выживание

 Гаспарян показал лицемерие Украины и Прибалтики в крымско-татарском вопросе

Гаспарян показал лицемерие Украины и Прибалтики в крымско-татарском вопросе
Погребинский рассказал о скандальном прошлом украинского журналиста Гордона

Погребинский рассказал о скандальном прошлом украинского журналиста Гордона

 Прокуратура Украины приступила к расследованию по делу о госизмене Порошенко

Прокуратура Украины приступила к расследованию по делу о госизмене Порошенко
Украинский ведущий назвал русский язык "угрожающим"

Украинский ведущий назвал русский язык "угрожающим"

 Траты россиян по кредитным картам сократились до минимума

Траты россиян по кредитным картам сократились до минимума
Deutschlandfunk: Евросоюзу придется бороться за выживание

Deutschlandfunk: Евросоюзу придется бороться за выживание

 Гаспарян показал лицемерие Украины и Прибалтики в крымско-татарском вопросе

Гаспарян показал лицемерие Украины и Прибалтики в крымско-татарском вопросе
8:57   20 Мая 2020
Экономика

Минпромторг прогнозирует заметное изменение цен на защитные маски

Минпромторг прогнозирует заметное изменение цен на защитные маски

Цены на защитные маски в РФ заметно изменятся. С таким прогнозом выступил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Он заявил, что это произойдет благодаря наращиванию внутреннего производства.

Евтухов отметил, что себестоимость масок, производимых в России, ниже, чем у импортных. Китайские маски, по его словам, обходятся в 29 центов за штуку. Речь идет о цене без учета транспортных расходов и налогов. Информацией об этом замглава ведомства поделился в эфире телеканала "Россия-24".

"Я думаю, что постепенно цена снизится, и, в конце концов, она будет намного ниже, чем сейчас в розничной продаже", - подчеркнул Евтухов.

Свою роль в снижении цен на маски сыграет конкуренция, а также те запасы, которые сделаны торговыми организациями. После окончания пандемии они будут стоить не дороже пяти-семи рублей, убежден замглавы Минпромторга.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#минпромторг #маски #пандемия #евтухов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...