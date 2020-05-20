Минпромторг прогнозирует заметное изменение цен на защитные маски

Цены на защитные маски в РФ заметно изменятся. С таким прогнозом выступил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Он заявил, что это произойдет благодаря наращиванию внутреннего производства.

Евтухов отметил, что себестоимость масок, производимых в России, ниже, чем у импортных. Китайские маски, по его словам, обходятся в 29 центов за штуку. Речь идет о цене без учета транспортных расходов и налогов. Информацией об этом замглава ведомства поделился в эфире телеканала "Россия-24".

"Я думаю, что постепенно цена снизится, и, в конце концов, она будет намного ниже, чем сейчас в розничной продаже", - подчеркнул Евтухов.

Свою роль в снижении цен на маски сыграет конкуренция, а также те запасы, которые сделаны торговыми организациями. После окончания пандемии они будут стоить не дороже пяти-семи рублей, убежден замглавы Минпромторга.