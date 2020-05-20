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8:51   20 Мая 2020
Армия

Полет российских бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем показали на видео

Полет российских бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем показали на видео

Минобороны РФ сообщило об успешном завершении планового полета бомбардировщиков над нейтральными водами Черного моря.

Советские дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 выполнили задания по плановому полету над нейтральными водами акваторий Черного моря в минувший вторник, 19 мая. 

В ходе выполнения полетов, несущих учебный характер, российские летательные аппараты преодолели около 4,5 тысяч километров. Экипаж привел в воздухе более пяти часов.

Видео с места событий предоставил телеканал "Звезда". На видео показали взлет бомбардировщиков, кадры из кабины пилотов, а также полет над водой. 

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Автор: Борис Нестеров
#россия #минобороны

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