Погребинский рассказал о скандальном прошлом украинского журналиста Гордона

Украинский журналист Дмитрий Гордон недавно признался, что работает на СБУ. Политолога Михаила Погребинского это признание не удивило. Он рассказал о других скандальных фактах из его биографии.

Гордон, по словам Погребинского, в глазах приличных людей "всегда был подонком". Информацией об этом он поделился с изданием "ПолитЭксперт".

Политолог не понимает, почему серьезные люди дают этому человеку интервью, а российское телевидение — дополнительную рекламу. Погребинский рассказал, что в 1990-х годах Гордон был спонсором целой компании экстрасенсов. Эксплуатируя их, он зарабатывал деньги.

Потом Дмитрий Гордон решил обогатиться за счет онкобольных. Он изобрел пирамиду и пустил рекламу. Тысячи людей в результате несли ему деньги, которые могли потратить на химиотерапию и другие проверенные средства. Из-за него они умирали.

"Суть этого человека заключается в этой пирамидке. Каким он был, таким и останется. Будет с посетителей своего YouTube-канала собирать бабки десятками тысяч", - подчеркнул Погребинский.

Политолог признался, что отказывается от приглашений телеканалов, если знает, что на соседнем стуле может оказаться "этот мерзавец". Для него это попросту неприемлемо.