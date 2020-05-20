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8:13   20 Мая 2020
Общество

Прокуратура Украины приступила к расследованию по делу о госизмене Порошенко

Прокуратура Украины приступила к расследованию по делу о госизмене Порошенко

Бывшего украинского президента Петра Порошенко обвинили в госизмене и злоупотреблении властью. Офис генпрокурора Украины приступил к расследованию по этому делу.

Соответствующие сведения прокуратура внесла в украинский Единый реестр досудебных расследований. Об этом рассказали СМИ Украины, добавив, что к материалам дела будут приобщены записи телефонных разговоров, которые ведомству передал депутат Рады Андрей Деркач.

Аудиозапись беседы Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом ранее обнародовал Деркач. Во время разговора экс-глава Украины хвастался повышением коммунальных тарифов в стране. Байден в свою очередь предложил миллиард долларов за снятие с поста украинского генпрокурора Виктора Шокина. Записи свидетельствовали и о других вмешательствах США во внутренние дела Украины.

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Автор: Борис Нестеров
#порошенко #украина #прокуратура украины #обвинение в госизмене

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