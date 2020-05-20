Руководство ЛНР пригрозило отодвинуть линию соприкосновения из-за обстрелов ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны прекратить провокационные обстрелы мирных жителей и объектов инфраструктуры ЛНР. В противном случае руководство республики отодвинет линию соприкосновения.

Очередной обстрел территории Луганской народной республики украинские военные провели на прошлой неделе. Была повреждена линия электропередачи, питавшая важнейшие объекты инфраструктуры, жилой сектор и социальные объекты. В связи с этим глава ЛНР Леонид Пасечник обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с требованием прекратить обстрелы. Информацией об этом поделилось Федеральное агентство новостей.

Пасечник пообещал принять решительные меры и отодвинуть линию соприкосновения. Луганск, по его словам, будет поступать таким образом и впредь, если ВСУ не перестанут обстреливать важные объекты республики и мирное население. Глава ЛНР также отдал приказ привести подразделения Народной милиции в боевую готовность.