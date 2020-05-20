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7:26   20 Мая 2020
Общество

Вильфанд заявил, что пандемия коронавируса не повлияла на качество прогнозов погоды

Вильфанд заявил, что пандемия коронавируса не повлияла на качество прогнозов погоды

Прекращение полетов гражданской авиации не позволяет использовать датчики на самолетах для прогнозов погоды, но их точность сохраняется из-за оставшихся рабочих систем. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

На самолетах гражданской авиации устанавливались специальные датчики, позволяющие собирать данные о состоянии атмосферы. Из-за пандемии коронавируса это стало невозможным, но метеорологи продолжают работать благодаря спутникам, моделям и другим системам. Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказал Вильфанд, качество прогнозов не изменилось. Он отметил, что специалисты из Всемирной метеорологической организации (ВМО) считают также. По его словам, точные прогнозы удается выполнять сейчас благодаря спутниковым данным, системам метеостанций, которые продолжают работать в России. В ВМО сообщают, что в Европе запущены дополнительные радиозонды, позволяющие точнее собирать информацию.

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Автор: Василий Пименов
#метеорологи #прогноз погоды #коронавирус

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