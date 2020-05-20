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7:00   20 Мая 2020
Политика

Bloomberg скорректировал текст о больничных койках в России после требования посольства РФ

Bloomberg скорректировал текст о больничных койках в России после требования посольства РФ

Агентство Bloomberg внесло изменения в свой текст, в котором утверждалось, что в России якобы не хватает коек для больных COVID-19. Это было сделано после выступления посольства РФ в США, указавшего на ошибку в материале журналистов.

В первоначальной версии текста было сказано, что в России 3,8 койки приходится на одну тысячу больных с выявленным COVID-19. Авторы ссылались на данные Всемирного банка о количестве больничных коек, пишет ТАСС.

Однако посольство РФ в США обнаружило, что на самом деле в данных Всемирного банка говорилось о показателе в 3,8 койки на одну тыс. пациентов в странах Организации экономического сотрудничества и развития, в то время как в России показатель выше — 8,2 койки на тысячу человек. Дипломаты выступили с критикой подмены данных агентством и потребовали опровержения и извинений.

Посольство РФ также отметило, что пандемию не победить, продвигая ложь про Россию. Дипломаты считают, что именно такие "фокусы псевдоэкспертов" и формируют неверное представление о стране на Западе. 

Bloomberg ранее скорректировал название материала от 13 мая, посвященного показателю зафиксированных случаев граждан РФ с новым типом коронавируса. Статья была напрямую раскритикована официальным представителем Министерства иностранных дел РФ Марией Захаровой.

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Автор: Борис Нестеров
#bloomberg #посольство рф #коронавирус

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