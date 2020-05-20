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6:26   20 Мая 2020
Наука

Ученые из США рассказали, как лучше прогнозировать распространение коронавируса

Ученые из США рассказали, как лучше прогнозировать распространение коронавируса

Ученые  во всем мире занимаются предсказанием и прогнозированием распространения коронавируса. Специалисты рассказали как можно улучшить модели прогнозирования.

Американский ученый Мак Хайман создал со своими коллегами модель прогнозирования распространения COVID-19 в США. Он сообщил, что точно невозможно предусмотреть как будут развиваться события. А также отметил, что важно вносить улучшения в прогнозы. Он рассказал РИА Новости как тяжело создать математическую модель распространения гриппа, и сколько ученых работает над этим проектом.

Группа лаборатории, которая создавала математические модели для прогнозирования гриппа начала делать таки модели по COVID-19. По словам ученого, лучшими сейчас в моделировании являются сотрудники Лос-Аламосской лаборатории, получившие первое и второе место за предсказание эпидемии гриппа в 2019 году.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #ученые #модель #коронавирус

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