Правительство обсудит смягчение условий для досрочного выхода на пенсию в России

Условия для выхода россиян на досрочную пенсию предлагает смягчить Министерство труда и социальной защиты РФ. Об этом сообщают "Известия".

Сегодня на досрочную пенсию могут рассчитывать лица, соблюдающие два условия. Во-первых, это могут сделать те, кто остался без работы за два года до начала пенсионного возраста со страховым стажем в 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Во-вторых, необходимо будет подтверждение из службы занятости о том, что на новую работу устроиться невозможно.

Как пишут "Известия", в документе с планом по восстановлению экономики говорится, что до конца 2020 года на досрочную пенсию смогут претендовать люди, которым осталось три года до пенсии. Также в нем сообщается о возможном поднятии выплат по безработице до 4,5 тысячи рублей на три месяца с мая 2020 года. Согласно плану, пособия для ИП, вынужденных оставить деятельность после 1 марта, получат выплаты в размере МРОТ.