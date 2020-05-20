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Правительство обсудит смягчение условий для досрочного выхода на пенсию в России

 Малькевич оценил отправку женой Шугалея аппаратов ИВЛ в Ливию

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5:54   20 Мая 2020
Общество

Правительство обсудит смягчение условий для досрочного выхода на пенсию в России

Правительство обсудит смягчение условий для досрочного выхода на пенсию в России

Условия для выхода россиян на досрочную пенсию предлагает смягчить Министерство труда и социальной защиты РФ. Об этом сообщают "Известия".

Сегодня на досрочную пенсию могут рассчитывать лица, соблюдающие два условия. Во-первых, это могут сделать те, кто остался без работы за два года до начала пенсионного возраста со страховым стажем в 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Во-вторых, необходимо будет подтверждение из службы занятости о том, что на новую работу устроиться невозможно.

Как пишут "Известия", в документе с планом по восстановлению экономики говорится, что до конца 2020 года на досрочную пенсию смогут претендовать люди, которым осталось три года до пенсии. Также в нем сообщается о возможном поднятии выплат по безработице до 4,5 тысячи рублей на три месяца с мая 2020 года. Согласно плану, пособия для ИП, вынужденных оставить деятельность после 1 марта, получат выплаты в размере МРОТ.

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Автор: Юлия Яковлева
#правительство #пенсия #минтруд

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