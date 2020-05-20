Россия начнет поэтапный выход из ограничений в сфере туризма с 1 июня

Выход начнется в первую очередь в туристических регионах РФ, где откроются санатории с медицинской лицензией, коттеджи и апарт-отели. Об этом заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

В эфире программы "Док-Ток" на Первом канале Догузова рассказала о положительных прогнозах в туристическом секторе России. С июня, исходя из эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции, в большинстве регионов начнется первый этап выхода из ограничительных мер. Речь идет об отелях с коттеджным размещением и об апарт-отелях.

"Мы сейчас в плотном взаимодействии с губернаторами, с Роспотребнадзором, докручиваем мелочи, нюансы", - передают РИА Новости слова Догузовой.

Открытие основных туристических направлений, по мнению экспертов, произойдет не раньше середины лета 2020 года.