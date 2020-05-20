Место жесткой посадки вертолета Ми-8 под Москвой сняли на видео

Военно-транспортный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку под Москвой в районе Клина. Работу сотрудников правоохранительных органов на месте инцидента сняли на видео.

На кадрах, которые в Сети разместил телеканал РЕН ТВ, видно, что полицейские находятся на дороге. Она ведет к месту жесткой посадки.

Вертолет выполнял плановый полет. Боекомплекта на его борту не было. Жесткую посадку он совершил в районе деревни Захарово. В результате инцидента три человека погибли.

В Минобороны РФ прокомментировали трагедию. Было отмечено, что предварительной причиной инцидента могла стать техническая неисправность.

На месте ЧП были обнаружены черные ящики. Специалисты заявили, что они находятся в удовлетворительном состоянии.