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Дипломаты требуют от Bloomberg опровержения статьи о нехватке больничных коек в РФ

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 Представители США обрадовались выздоровлению Мишустина после выявленного коронавируса

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4:09   20 Мая 2020
Армия

Модернизированный фрегат "Маршал Шапошников" подготовят к испытаниям во втором полугодии

Модернизированный фрегат "Маршал Шапошников" подготовят к испытаниям во втором полугодии

Российский корабль находится на завершающем этапе ремонтных работ. Во второй половине 2020 года "Маршал Шапошников" выйдет в море для отработки ходовых и ударных возможностей.

Командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц в интервью газете "Красная звезда" сообщил, что российский фрегат "Маршал Шапошников" оснастят новыми пусковыми установками, благодаря которым на вооружение поставят современные гиперзвуковые ракеты "Циркон". 

Помимо "Маршала Шапошникова", в состав Тихоокеанского флота ВМФ России планируется включить новейший корвет проекта 20380 "Герой России Алдар Цыденжапов", на вооружении которого стоят противокорабельный ракетный комплекс "Уран", зенитный ракетный комплекс "Редут" и артиллерийские комплексы. А также корвет проекта 20385 "Гремящий", оснащенный новейшими средствами противовоздушной обороны.

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Автор: Василий Пименов
#россия #вмф россии #тихоокеанский флот

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