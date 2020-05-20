Модернизированный фрегат "Маршал Шапошников" подготовят к испытаниям во втором полугодии

Российский корабль находится на завершающем этапе ремонтных работ. Во второй половине 2020 года "Маршал Шапошников" выйдет в море для отработки ходовых и ударных возможностей.

Командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц в интервью газете "Красная звезда" сообщил, что российский фрегат "Маршал Шапошников" оснастят новыми пусковыми установками, благодаря которым на вооружение поставят современные гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Помимо "Маршала Шапошникова", в состав Тихоокеанского флота ВМФ России планируется включить новейший корвет проекта 20380 "Герой России Алдар Цыденжапов", на вооружении которого стоят противокорабельный ракетный комплекс "Уран", зенитный ракетный комплекс "Редут" и артиллерийские комплексы. А также корвет проекта 20385 "Гремящий", оснащенный новейшими средствами противовоздушной обороны.