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Дипломаты требуют от Bloomberg опровержения статьи о нехватке больничных коек в РФ

Дипломаты требуют от Bloomberg опровержения статьи о нехватке больничных коек в РФ

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3:40   20 Мая 2020
Политика

Дипломаты требуют от Bloomberg опровержения статьи о нехватке больничных коек в РФ

Дипломаты требуют от Bloomberg опровержения статьи о нехватке больничных коек в РФ

Посольство России в США потребовало от агентства Bloomberg опровержения статьи об ситуации с коронавирусом в России, где приводятся неверные сведения о числе больничных коек, говорится в заявлении посольства в Facebook.

Представители посольства отметили, что требуют от Bloomberg опровержения и извинений к собственным клиентам. В ведомстве обвинили компанию в недостоверности информации о российских медучреждениях. Посольство РФ отметило, что редакция Bloomberg опустилась до неприкрытого подлога и поменяла графики местами. Данную информацию можно проверить, сравнив первоисточники, отметили в посольстве.

Опубликованный ранее материал агентства Bloomberg содержит график с отсылкой на Всемирный банк. В нем сообщается, что в России якобы есть в наличии только 3,8 больничных койки на 1000 населения страны. Также в материале было сказано о том, что в странах Организации экономического и сотрудничества и развития в среднем 8,2 больничных койки на тысячу человек.

Bloomberg поменял название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны МИД РФ. Об этом пишут "Известия". Материал имел заголовок: "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских". Он возмутил официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Ранее дипломат на своей странице в Facebook написала, что в отношении России развернута кампания по дезинформации.

"Известия" отмечают, что в субботу название статьи сменилось на "Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19". Ранее статью с похожим посылом выпустила газета The New York Times, напоминает "Политика сегодня".

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Автор: Борис Нестеров
#рф #посольство #bloomberg

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