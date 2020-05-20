Представители США обрадовались выздоровлению Мишустина после выявленного коронавируса

Информация о выздоровлении премьер-министра РФ Михаила Мишустина после выявления у него нового типа коронавируса была с радостью воспринята в Белом доме. Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации США.

Дипломат сообщил для РИА Новости, что в США были счастливы узнать о том, что у Мишустина больше нет в организме подтвержденного ранее COVID-19. В Белом доме добавили, что молятся за здоровье его и всех граждан РФ на фоне ситуации с пандемией.

"США рады слышать, что премьер-министр Мишустин чувствует себя лучше", — передают слова представителя РИА Новости.

Премьер-министр РФ ранее выступил с информацией, что успешно выздоровел после выявленного коронавируса и готов к продолжению работы в Доме правительства.